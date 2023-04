Fermeture d'Olymel à Vallée-Jonction: mauvaise nouvelle pour les producteurs

« Ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour nous », a souligné René Roy, président régional des Éleveurs de porcs de la Beauce, en réaction à la fermeture définitive de l’abattoir Olymel de Vallée-Jonction.

Le premier défi des producteurs de porcs de la région va être de détourner ou déplacer leurs porcs dans d’autres régions. « C’est clairement plus dispendieux, en espérant que ça ne crée pas de porcs en surplus comme on a déjà connu dans le passé », a-t-il mentionné en faisant référence aux problèmes liés au conflit de convention collective durant l’été 2021.

René Roy précise que les producteurs discutent avec Olymel pour que tout le monde soit traité équitablement et qu’il y ait le moins d’impact possible. « Mais on sait qu’il va y avoir des impacts! » De nombreux producteurs sont affectés par la situation.

La fermeture graduelle de l’usine va au moins permettre aux producteurs de réduire graduellement leur production.

« On va aussi regarder les alternatives. Il n’y a pas que Olymel dans le monde qui est dans le milieu de la transformation de la viande. On a d’ailleurs déjà commencé à contacter d’autres transformateurs puisqu'ils avaient déjà annoncé qu’ils réduisaient la production. Maintenant qu’on sait que c’est dans la région, on va mettre les bouchées doubles. »

Un programme est aussi en développement pour permettre aux personnes qui veulent quitter le secteur de la production porcine de le faire. « Dans les dernières années, les prix qu’on a dû concéder ont affecté la confiance et la profitabilité du secteur, donc il y a des producteurs qui disent que dans ces circonstances ils quittent immédiatement si possible. »

Le temps permettra au moins aux producteurs de ralentir leur production en conséquence.

Les politiques s’en mêlent

Le premier ministre du Québec, François Legault, a fait une publication sur Tweeter en soutiens à la situation. « Mes pensées sont avec tous les employés de l’usine Olymel de Vallée-Jonction. On va être là pour soutenir les travailleurs à se retrouver un emploi ou bien se requalifier. »

André Fortin, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’agriculture, de pêcheries et d’alimentation a également réagi. « C’est une nouvelle épouvantable pour ces nombreux travailleurs de l’entreprise, pour toute la région et pour l’ensemble de l’industrie porcine au Québec! Alors que l’industrie est en crise, que l’on ferme des usines, que des producteurs cessent leurs activités et que d’autres abandonnent leurs projets, le ministre Lamontagne refuse d’intervenir. Nos producteurs de porc sont carrément abandonnés par le gouvernement de la CAQ. La fermeture de cette usine d’Olymel va représenter des milliers de dollars en frais de transport supplémentaires pour les producteurs de la région qui devront maintenant diriger leurs animaux vers des abattoirs plus éloignés. Qu’est-ce que le ministre va leur dire, à ces gens-là? L’industrie du porc, c’est une véritable fierté au Québec. Nous devons prendre toutes les mesures pour conserver cette position de leader dans ce secteur majeur de notre agriculture. »