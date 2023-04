La ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, accompagnée du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé la mise en place du comité d’aide au reclassement des travailleurs de l’usine d’Olymel de Vallée-Jonction.

Cette annonce fait suite à la fermeture définitive de cette usine d'abattage qui a été confirmée par la direction générale d’Olymel vendredi 14 avril.

« Il faut agir rapidement », a soutenu la ministre en mêlée de presse dans les bureaux de la MRC Nouvelle-Beauce. « Nos pensées accompagnent tous les travailleurs et travailleuses qui sont touchés par cette nouvelle. C’est notre priorité actuellement. »

L’objectif est de soutenir les travailleurs qui en ont besoin grâce à des accompagnements personnalisés. « On sait que dans les 1000 travailleurs d’Olymel on a 123 travailleurs étrangers temporaires qui auront un traitement particulier en raison de leur statut. Mais pour les autres travailleurs, il y a des travailleurs expérimentés, qui ont plus de 40 ans d’expérience dans l’entreprise et qui ont besoin d’être rassurés », a souligné Luc Provençal. Il y a aussi beaucoup de personnes qui devaient prendre leur retraite d’ici les trois prochaines années.

Les élus ont rencontré ce matin le Syndicat des travailleurs d’Olymel et ont pris en note bon nombre de questions pour aller chercher des réponses. « Je me suis engagé à faire le suivi auprès des ministères concernés », a ajouté le député de Beauce-Nord.

Le taux de chômage en Beauce est actuellement à 1,7 % ce qui signifie qu’il y a de la place pour accueillir les travailleurs qui vont perdre leur poste chez Olymel, mais cela demande du travail. C’est pour cela qu’a été créé le comité d’aide au reclassement.

Ainsi, une cellule dédiée aux travailleurs et travailleuses touchés par le licenciement a été créée. « On parle de services au niveau de l'accompagnement, de formations. On parle aussi de soutien que ce soit psychologique ou technique, comme pour faire des CVs par exemple », a indiqué la ministre de l’Emploi.

Une reprise possible?

En conférence de presse hier sur le même sujet, René Roy, président des éleveurs de porcs de la Beauce, a mentionné que la meilleure solution serait d’avoir un repreneur et un opérateur pour l’usine.

« Dans le cadre d’une reprise des installations d'Olymel, il faut d’abord bien connaître les intentions de l’entreprise et certainement que notre gouvernement va être ouvert à analyser toutes les possibilités et les projets qui pourraient être mis sur la table », a précisé Kateri Champagne Jourdain.

Luc Provençal a ajouté à cela que des démarches en ce sens ont déjà été entreprises par Développement économique Nouvelle-Beauce pour faire une rencontre avec la direction d’Olymel afin de savoir les intentions par rapport aux équipements et au bâtiment. « Parce que ça ne sert à rien que des démarches soient faites pour trouver un opérateur potentiel s'il n’y a pas d’ouverture du groupe Sollio. Quand on aura des réponses, on va vous les donner. »