Soirée de Prestige du CEB: Martin Bouchard et l'inévitable IA

Le Conseil Economique de Beauce (CEB) avait invité Martin Bouchard, président et co-fondateur de QScale dans le cadre de son souper d'affaires de Prestige, ce jeudi 20 avril au Georgesville. Au total, près de 400 personnes ont répondu présentes à l'événement.

C'est dans une ambiance chaleureuse que s'est déroulé le souper d'affaires de Prestige du CEB. « Nous sommes ici pour créer des liens entre les entreprises de la Beauce. Aussi, nous avons l'honneur de recevoir Martin Bouchard qui viendra proposer une conférence sur son parcours d'entrepreneur », a débuté Luc Paquet, président du CEB.

La soirée a commencé avec la remise d'un prix d'honneur à Bastien Lapierre, commissaire industriel du CEB, qui prendra sa retraite dès cet été. « Je voudrais dire merci à toute l'équipe du CEB avec qui j'ai travaillé. J'ai eu la chance de faire tout ce que je voulais grâce à la confiance de Claude Morin qui m'a recruté », a expliqué Bastien Lapierre.

L'Intelligence Artificielle au coeur du projet de QScale

Au milieu du repas, Martin Bouchard, a tenu une conférence sur son parcours d'entrepreneur, mais aussi et surtout, sur l'importance de l'IA et de son fonctionnement. Avec QScale, son entreprise qui développe des centres de traitements informatiques écoresponsables pour le calcul intensif, l'entrepreneur est conscient des problèmes qui peuvent graviter autour du développement de l'IA, mais propose plusieurs solutions.

« Avec le campus QO1 qui est à Lévis, on développe des bâtiments qui sont capables d'héberger des superordinateurs, qui font des calculs d'intelligence artificielle. L'IA demande énormément de traitement informatique pour que les ordinateurs apprennent à faire des tâches. ChatGPT, que l'on entend partout actuellement, a dû lire tout ce qui se trouvait sur Internet pour pouvoir répondre. Ce traitement-là a probablement demandé trois à quatre mois, avec 10 000 ordinateurs, qui ont consommé l'énergie d'une ville comme Drummondville », a détaillé le conférencier.

Avec les bâtiments développés par QScale, la chaleur produite par les ordinateurs est récupérée au lieu d'être perdue. La chaleur est ensuite transportée jusqu'à 10 km, afin de chauffer des serres ou encore des bâtiments industriels. « Nous pouvons chauffer beaucoup de choses avec la chaleur produite pour les ordinateurs. En plus, cela réduit notre empreinte carbone et c'est une façon de rendre l'informatique moins polluant », a complété Martin Bouchard.

L'Intelligence Artificielle: bonne ou mauvaise chose ?

« Il y a 4-5 ans, on disait que l'IA était de la science-fiction, et là, il y a quelques semaines, des scientifiques se regroupent pour dire que l'on va trop vite et qu'il vaut mieux mettre en pause les recherches. La science se rapproche souvent de la science-fiction », a expliqué Martin Bouchard.

Mais l'IA bon ou mauvais, qu'est-ce que c'est vraiment ? Martin Bouchard a tenté durant 5 minutes d'expliquer cela, en partant du principe que même lui, ne peut comprendre comment cela fonctionne à 100 %. « Les ordinateurs sont finalement comme les humains, c'est en s'entraînant qu'ils apprennent », a lancé l'entrepreneur.

« Ma façon de voir les choses (sur l'IA), c'est que c'est un outil. Et on sait qu'un outil peut-être mal utilisé. À terme, si on veut que tout le monde soit sur la même base, il faut pouvoir l'utiliser. Si on met une pause sur l'IA ici, est-ce que vous pensez qu'en Russie ou qu'en Chine, ils prendront une pause ? On a une avance en Occident, mais ça ne tient pas à grand chose », a conclut Martin Bouchard.

Pour conclure la soirée, le Prix reconnaissance Jean-Denis Poulin a été attribué à Raymond Poulin, pour son implication au sein de la communauté.