Une première planification stratégique pour la MRC des Etchemins

Lors de la séance du conseil du 14 juin 2023, les maires et mairesses des Etchemins ont adopté la première planification stratégique de la MRC.

La planification stratégique 2023-2027 est le fruit de près de six mois de consultation, de réflexion et de travail rigoureux qui démontre la volonté de la MRC de prendre sa place en tant que leader dans le développement de son territoire.

« La MRC des Etchemins est un territoire plein de potentiel. Nous sommes prêts à faire progresser notre région grâce au cadre stratégique déposé, qui nous permettra de poser les bonnes actions de développement. Je suis fière d’avoir contribué à cette première planification qui positionnera la MRC comme leader, comme collaborateur et comme facilitateur au sein de notre milieu », a expliqué Judith Leblond, directrice générale de la MRC des Etchemins.

« Au cours des dernières années, la collaboration s’est accentuée au sein du Conseil des maires de la MRC des Etchemins. Cette collaboration permet à notre territoire de rayonner plus que jamais et de constater de réelles retombées dans notre milieu. Ce contexte nous a permis de construire ensemble les assises d’une planification stratégique forte et ambitieuse pour notre population et pour notre région », a déclaré Camil Turmel, préfet de la MRC des Etchemins.

Notons que la mission de la MRC des Etchemins se définit comme suit: exercer un leadership dynamique et veiller au développement harmonieux et durable du territoire tout en offrant des services de qualité aux municipalités, à la population et aux organisations etcheminoises.

« Au cours de cet exercice, nous avons défini nos valeurs qui représentent autant celles des élus que des employés de la MRC. Ces valeurs sont d’une extrême importance, car c’est en les appliquant que nous guiderons nos décisions futures », a soutenu M. Turmel.

Voici donc les valeurs qui représentent l’organisation : l’intégrité, la collaboration, la rigueur et l’ouverture.

La planification stratégique est composée de quatre objectifs :

- Renforcer l’attractivité du territoire.

- Maximiser le rayonnement de la MRC.

- Consolider les relations entre la MRC et les parties prenantes du territoire.

- Optimiser les interventions de l’organisation et sa force de représentation.