La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce dresse son bilan annuel

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a tenu son assemblée générale annuelle 2022-2023 ce mercredi 14 juin.

Durant la dernière année, plusieurs actions ont pu être réalisées telles des activités de réseautage, la mise de l’avant des membres par la production d’un grand nombre de vidéos et la défense de leurs intérêts par la sortie de plusieurs communiqués de presse, lettres ouvertes et la réalisation d’entrevues médiatiques.

Aussi, il y a eu le Gala Perséides, qui a permis à la CCINB d’effectuer un excédent de produits sur les charges annuel de 7 753$.

« L’année 2022-2023 a été marquée par l’arrivée en décembre 2022 d’une nouvelle directrice générale Marie-Christine Lavoie. Ce vent de changement a amené une couleur différente à la Chambre et nous sommes enthousiastes pour les perspectives futures de notre organisation », a mentionné Chantal Gravel, présidente de la CCINB. « La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce est en pleine santé! Le calendrier d’activité 2022-2023 a été bien rempli et celui de la prochaine année le sera tout autant. La Chambre désire être à l’écoute de ses membres et leur offrir des activités qui correspondent à leur besoin. Le rôle des Chambres de commerce est en changement. Les Chambres ne sont plus perçues uniquement pour de l’organisation d’événements. Notre rôle est bien plus important et la communauté le reconnait enfin », a ajouté Marie-Christine Lavoie, directrice générale.

Pour le nouvel exercice, il n’y a aucun changement au niveau des membres du conseil d’administration. Tous demeurent en poste jusqu’à la prochaine année.

Lancement de programmation d’automne

L'organisation a également procédé au lancement de sa programmation d’automne 2023. Il y aura notamment une soirée pour les femmes d’affaires, le Grand Réseautage et le Volet Jeunes professionnels comptera deux activités à son calendrier soit un 5 à 7 Plein Air et un Bal en blanc.