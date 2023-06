Une année de changement pour DPME

L'équipe de Développement PME (DPME) a présenté mardi, lors de son assemblée générale à Lévis, son rapport annuel 2022-2023 alors que les résultats obtenus ont répondu aux attentes de ses bailleurs de fonds tout en démontrant l'impact de ses interventions auprès des entreprises manufacturières de la Chaudière-Appalaches.

Dans la dernière année, DPME a dû jongler avec des changements dans son équipe, réalité vécue par la majorité des entreprises de la région. Cette période a également été propice pour améliorer les processus internes visant à maximiser la productivité et réduire les tâches à valeur non ajoutée.

D’un point de vue global, en 2022-2023, DPME a rejoint 390 entreprises différentes. Au chapitre des interventions directes, DPME a réalisé 209 mandats d’accompagnement individuel en entreprise, en plus d’avoir répondu à 170 demandes d’aide ponctuelle via son service d’infoconseils et réalisé 87 préévaluations en entreprise.

DPME a évidemment organisé de nombreuses activités parmi lesquelles on compte:

● 10 rencontres Défis PME, rassemblant 173 participants;

● Neuf cercles d’échanges (307 participants);

● 32 visites industrielles (270 participants);

● Cinq conférences et formations rassemblant 161 participants.

De toutes ces interventions découlent des retombées concrètes, notamment :

● 64 % des mandats réalisés ont permis aux entreprises de diminuer leurs coûts d’opération, d’augmenter leur chiffre d’affaires, d’améliorer la productivité et la compétitivité globale, d’augmenter leur marge bénéficiaire brute et d’améliorer leur capacité à innover;

● 75 % ont augmenté leur chiffre d’affaires de 15 000 à 300 000 $ grâce à l’intervention de DPME;

● 30 % ont réduit leurs coûts d’achat de matières premières ou autres intrants, notamment une entreprise qui dès sa première rencontre avec le conseiller de DPME, a sauvé 20 000 $ dans une commande;

● 32 clients ont affirmé que la réalisation du mandat dans leur entreprise a permis d’améliorer les habiletés des gestionnaires à accompagner leur équipe.

« Chez DPME, notre équipe est notre plus grande force. Malgré quelques défis dans la dernière année, nous avons travaillé tous ensemble dans l’atteinte d’un même but, soit d’aider et d’appuyer le plus de PME manufacturières possible de la Chaudière-Appalaches, ici comme à l’international. Pour ce faire, nous avons pu compter sur notre réseau de partenaires et collaborateurs, qui offrent eux aussi un large éventail d’expertises et de services, pour atteindre cet objectif commun » a mentionné Marie-Pierre Poulin, directrice générale de DPME.