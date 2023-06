Le «Prix initiative responsable» décerné au Couvoir Scott

Le Couvoir Scott, une entreprise de la Beauce spécialisée dans le domaine de la production de poussins pour les producteurs avicoles, est lauréat du tout premier Prix initiative responsable de l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC).

La prix a été décerné cette semaine à l’occasion du 60e congrès et de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme.

L’initiative de Couvoir Scott, qui a été fondé en 1931, s’est démarquée par « son caractère hautement innovant, par la valorisation de l’expertise des ressources à l’interne, et la volonté d’identifier de nouvelles avenues dans la gestion d’une problématique récurrente : la gestion des résidus organiques générés par le couvoir de façon à rendre le processus plus durable », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Il y a deux ans, la direction a confié à deux employés le mandat d’évaluer la problématique et de voir comment tirer bénéfice de la haute valeur nutritionnelle de ces matières. En collaboration avec une chercheuse universitaire spécialisée en entotechnologie, l’équipe a créé un projet pilote dans lequel les résidus organiques sont transformés de façon écologique par des larves de mouches soldats noires.

Au niveau des critères environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG), cette solution répond aux préoccupations environnementales puisqu’elle requiert peu d’énergie, qu’elle vise à réduire la production de déchets et qu’elle s’inscrit dans le concept d’économie circulaire. L’initiative répond également à des enjeux sociétaux, telle que la gestion des odeurs liées au transport ou au traitement des résidus organiques agricoles.

«La direction a fait preuve d’une belle application des principes de gouvernance en déléguant l’analyse de la problématique aux employés et en leur donnant carte blanche aux niveaux des pistes à envisager. De plus, tout indique que l’initiative pourra être reproduite à plus grande échelle et adoptée dans d’autres sites d’élevage. Nous sommes convaincus que l’équipe saura continuer à faire ses preuves et que l’initiative est vouée à un beau succès», a indiqué le président de l'AQINAC, Renald Mercier.