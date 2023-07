Conciliation famille-travail: un projet chez Groupe Altrum

Beauce-Centre Économique et quelques partenaires organisent le Séjour intensif Décider pour les entrepreneurs de la relève de la MRC, les 13 et 14 novembre prochains à l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB). Le Séjour intensif Décider est une expérience unique pour les entrepreneurs qui cherchent à décrocher et à prendre du recul, entourés ...