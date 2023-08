Le délai moyen pour l'embauche d’un candidat, entre l'ouverture du poste et l’officialisation de l’embauche, est d’environ 43 jours. Souvent, cela peut ne pas être assez rapide pour de nombreuses entreprises. Pour améliorer et accélérer ce processus, il est important de trouver des moyens de réduire ces délais qui sont souvent coûteux, en plus de pouvoir mener à de mauvaises embauches. Voyons donc comment maximiser l’efficacité d’un processus de recrutement.

Confiez le sourcing de talent à une firme spécialisée

Le sourcing de ressources humaines pourrait tout à fait être ce dont votre entreprise a besoin pour trouver le candidat idéal pour un poste. Les firmes spécialisées en sourcing de ressources humaines peuvent vous donner accès à des candidats que vous n’auriez pas l’occasion de rencontrer autrement. En faisant appel à une firme telle ExoTalent, vous obtiendrez la meilleure façon de maximiser l’efficacité de votre processus de recrutement

Identifiez les besoins de votre entreprise

Créez une liste des besoins spécifiques de votre entreprise avant de rédiger votre offre d'emploi. Il peut sembler facile d'identifier le besoin d'embauche lorsque vous remplacez un employé qui vient de partir, mais la tâche devient plus complexe si vous créez un nouveau poste ou modifiez les responsabilités d'un poste existant. Prenez donc le temps de réfléchir aux besoins auxquels le futur candidat devra répondre.

Rédigez la description du poste

La création d'une bonne description de poste est un élément essentiel pour assurer l'efficacité du processus de recrutement. Une fois que vous avez compris les besoins de votre entreprise, déterminez les tâches et les responsabilités du poste et ajoutez-les à votre description.

De plus, tout comme les candidats investissent du temps pour impressionner les employeurs potentiels en partageant leur expérience et leurs compétences, votre entreprise devrait faire de même pour attirer les meilleurs candidats en démontrant pourquoi ceux-ci devraient travailler pour votre entreprise. Puisque les candidats potentiels chercheront probablement votre entreprise en ligne, il est crucial d'afficher et de communiquer clairement la mission et les valeurs de votre entreprise sur votre site web et vos pages de médias sociaux.

Créez un plan de recrutement et rédigez votre offre d'emploi

Élaborez des stratégies pour trouver les meilleures façons de faire connaître le poste disponible au sein de votre entreprise. Déterminez qui examinera les curriculums vitae, planifiera des entrevues et décidera des attributs et des compétences les plus essentiels nécessaires pour le poste que vous mettrez dans l'offre d'emploi.

L’offre d’emploi aide à communiquer les besoins et les attentes de l’entreprise aux candidats potentiels. Être aussi précis que possible dans l'offre d'emploi aidera à attirer et à trouver des candidats qui peuvent répondre aux exigences du poste.

Interviewez rapidement les candidats

Commencez par effectuer une présélection téléphonique, puis invitez les candidats sélectionnés à une entrevue. Que vous meniez celle-ci en personne ou par appel vidéo, vous devriez idéalement rencontrer vos meilleurs choix pour un entretien dans les 48 heures suivant le premier contact téléphonique. Et afin de maintenir leur intérêt envers le poste, assurez-vous de les tenir informés tout au long du processus d’embauche.