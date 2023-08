Champs d'or en Beauce effectue des forage dans un affleurement aurifère

Champs d’or en Beauce est heureuse d'annoncer la réussite d'une campagne de forage au diamant consistant de 9 forages, totalisant 500 mètres, le long de l'axe d'un affleurement antiforme à l'indice Grondin sur la propriété Beauce Gold. Cette propriété est située à Beauceville, Québec.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré : « La campagne de forage le long de l'Axe d'un affleurement d'Antiforme à l'indice Grondin est conçue pour tester la présence d'une formation de type Saddle Reef, qui est un modèle géologique de premier plan pour un filon potentiel de découvertes d'or et pourrait potentiellement être la source du gisement d'or placérien historique de St-Simon les Mines.»

Le forage a été effectué à deux endroits, espacés de 300 mètres, le long des sections exposées de l'affleurement Grondin. Chaque emplacement impliquait le forage d'une série de trous de diamètre HQ à intervalles croissants dans le flanc à pendage nord-est de la structure minéralisée. Deux trous ont été forés dans la même section avec un trou supplémentaire dans la direction opposée afin de vérifier l'épaisseur réelle de la zone de minéralisation et de confirmer le pendage de la roche hôte. Le fractionnement et la diagraphie des carottes de forage au diamant seront terminés à la carothèque de de la Société à Saint-Simon-les-Mines. Des carottes sélectionnées seront envoyées pour analyser la teneur en or au laboratoire MSA à Val D'Or, Québec.

À propos de l'affleurement Grondin

L'affleurement de Grondin révèle un important « stockwerk » minéralisé de veines de quartz de type Crack and Seal, visibles le long de l'Axe de l'Antiforme. Cet affleurement d'axe s'étend sur 500 mètres au nord-est, le long de la partie nord-ouest de la propriété Beauce Gold. Il se trouve à environ 3 kilomètres en amont des mines d'or du 19e siècle au confluent du ruisseau Giroux et de la rivière Gilbert, parallèlement au gisement d'or placérien historique de St-Simon-les-Mine.

Parmi les échantillons prélevés, deux ont démontré des teneurs en or particulièrement élevées : l'échantillon 81755 à 2,11 grammes/tonne et l'échantillon 81763 à 10,9 grammes/tonne (GM 70761 Réjean Hébert, géologue, juin 2018). La Société a également effectué des échantillons ponctuels, avec des résultats allant de 200 ppb Au à 1 400 ppb Au.

Axe des antiformes et une formation de Saddle Reef

L'un des principaux objectifs de la récente campagne de forage était de vérifier l'hypothèse d'une formation de Saddle Reef comme modèle géologique prédominant pour les découvertes potentielles d'or filonien et comme source possible du gisement d'or paléoplacer historique.

Ce modèle géologique est étayé par des levés PP, des observations de branches verticales anticlinales érodées dans un substrat rocheux sédimentaire et volcanique à partir de tranchées 2019-2020 et de la découverte de crêtes bombées exposées de l'Axe de l'Antiforme le long du ruisseau Giroux. Cet axe s'oriente du nord-est au sud-ouest sur 4 kilomètres au nord de la rivière Gilbert, s'alignant avec le chenal aurifère historique. Les sections érodées de la formation de Saddle Reef sont considérées comme une hypothèse principale pour la source du gisement d'or placérien historique de St Simon-les-Mine.

L'hypothèse suggère que l'or placérien dans le paléochenal de, y compris les grandes pépites renommées du 19e siècle, s'est formé dans des poches de quartz stressées dans l'axe des antiformes en forme de dôme en couches, comme le démontrent les formations de Saddle Reef. Parmi les exemples mondiaux notables de formations de Saddle Reef, citons les champs aurifères de Bendigo et de Ballarat en Australie (plus de 60 millions d'onces) et le gisement à haute teneur de Dufferin en Nouvelle-Écosse.

L'altération des sulfures et l'érosion substantielle des veines de quartz et des plis antiformes dans le socle conceptuel de la formation de Saddle Reef au nord-est du chenal paléoplacer peuvent avoir libéré de l'or et des matériaux qui ont contribué à la formation d'un manteau colluvial épais sur les côtés et le fond de la rivière Gilbert (vallée). On pense que les grains et les pépites d'or grossiers sont à la fois détritiques et dérivés chimiquement. Le premier résulte de la roche altérée, tandis que le second nécessite que l'or passe d'abord en solution avant de se précipiter sous forme de pépites en croissance dans des couches de saprolite fracturée et de schiste oxydé.

De plus, la Société a exécuté une extraction d'échantillons en vrac de 30 tonnes de l'affleurement Grondin. Une usine mobile de placer équipé d'un trommel à été déployé sur le site pour traiter le « stockwerk » de quartz fortement fracturé. Les fragments plus gros seront broyés séparément. Ce procédé permet de concentrer les minéraux lourds, dont l'or, à partir des matériaux collectés. Les concentrés résultant de l'échantillonnage en vrac seront analysés pour leur teneur en or au laboratoire MSA à Val D'Or, Québec.

Jean Bernard, B,Sc. Geo., est une personne qualifiée, telle que définie par la norme NI 43-101, qui a examiné et approuvé les informations techniques présentées dans ce communiqué.