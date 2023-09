Réhabilitation du chemin de fer Québec Central: deux séances d’information publiques

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les citoyens et citoyennes de Tring-Jonction et de Thetford Mines à des séances d’information publiques concernant le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central.

L’information qui sera partagée lors de ces séances portera sur le projet et les travaux à venir dans les différentes municipalités. Elles permettront aussi de répondre aux questions et de recueillir les commentaires et les préoccupations des citoyens.

Le première séance est prévue le jeudi 7 septembre, à compter de 19 h, au centre culturel de Tring-Jonction.

La seconde prendra place au Centre des congrès de Thetford Mines le mardi 12 septembre, également à 19 h.

Le chemin de fer Québec Central a été construit en 1869 et relie Charny à Sherbrooke et à Lac-Frontière sur 344 km de voies ferrées.

Le gouvernement du Québec s’est engagé à réhabiliter les 109 kilomètres du chemin de fer, entre Charny et Thetford Mines, par un investissement de 440 M$, afin d’offrir une alternative durable au transport de marchandises par camions et contribuer au développement économique de la région de la Chaudière-Appalaches.