Comment intégrer une mobilité plus durable pour les entreprises?

La première conférence en gestion des déplacements du projet Employeurs en mouvement : Chaudière-Appalaches, a eu lieu le lundi 11 septembre au Centre Caztel à Sainte-Marie.

Les participants, provenant majoritairement de la Nouvelle-Beauce et de Lotbinière, étaient issus de milieux variés: entreprises privées, résidences pour personnes aînées, organismes communautaires, puis des représentants du milieu municipal et des organismes de transport collectif.

Jonathan Bédard de Mobili-T a animé un panel composé de trois professionnels en transport collectif issus de la Montérégie et de la Côte-de-Beaupré, soit Simon Berthiaume de la STC Pierre-de-Saurel, Patrice Deneault de la MRC de Rouville, ainsi que Matthieu Tremblay de Développement Côte-de-Beaupré, gestionnaire de PLUMobile. La discussion s’est déroulée dans une perspective axée sur un organisme de transport collectif qui développe des services en prenant en compte les besoins du milieu.

Par la suite Nancy Belley, directrice générale de Réseau Charlevoix et Alexandra Simard, directrice générale de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix, sont venues nous parler de la collaboration avec le transport collectif sous la perspective d’une organisation privée, œuvrant dans le tourisme dans ce cas-ci. Un important développement du transport collectif a eu lieu dans Charlevoix au courant des dernières années et la collaboration entre le Train de Charlevoix, la Corporation de mobilité collective de Charlevoix et la Société des traversiers du Québec a permis de bonifier l’offre de manière considérable.

Pour conclure l’événement, Mobili-T a animé un atelier afin de faire un retour sur le contenu qui a été présenté. Les participants et participantes ont été amenés à réfléchir sur les partenariats potentiels qu’ils ou elles pourraient développer au sein de leur milieu, puis sur la possibilité de mettre en application les éléments qui ont été présentés en fonction de la réalité économique, sociale et géographique du territoire.

D'autres conférences à venir

Trois autres conférences sont prévues en Chaudière-Appalaches dans les prochaines semaines pour poursuivre le projet et le recrutement des organisations.

La prochaine aura lieu le 25 septembre à Saint-Georges, puis ce sera le 2 octobre à Thetford Mines et le 23 octobre à Montmagny. Tous les détails sont disponibles sur le site internet de Mobili-T.

Rappelons qu'Employeurs en mouvement : Chaudière-Appalaches est une initiative portée par Mobili-T avec le soutien financier du Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) dans le cadre du programme MobilisActions. Ce projet pilote permet à 10 organisations et entreprises de la région de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour intégrer une mobilité plus durable à leurs activités, afin de répondre aux problématiques d’importance qu’elles vivent, dont les difficultés que présente le recrutement de la main-d’œuvre.