Un appui de 26 M$ pour une usine de fabrication de fertilisants à Tring-Jonction

Le gouvernement du Canada et du Québec ainsi qu'Investissement Québec ont accordé, ce vendredi 6 octobre, des contributions financières totalisant 26 millions $ à l'entreprise KSM pour soutenir l'implantation d'une usine de fabrication à Tring-Jonction.

Ce nouveau projet, évalué à 70 M$, devrait permettre de produire chaque année, près de 45 000 tonnes de fertilisants agricoles. Cette nouvelle usine utilisera une température beaucoup plus basse que les procédés comparables afin d'émettre 70 % moins de gaz à effet de serre.

« Quand on surcycle des résidus miniers pour en faire des fertilisants de haute qualité pour notre secteur agricole, c'est ce qu'on appelle contribuer à l'économie du futur. En aidant les entreprises à développer des procédés et des produits plus respectueux de l'environnement, notre gouvernement encourage la protection de notre écosystème tout en bâtissant une économie plus verte et plus forte, » a expliqué Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

Pour la région Chaudière-Appalaches et la Beauce, renforce un peu plus son esprit d'entrepreneuriat en accueillant une usine comme celle-ci.

« Je me réjouis qu'on puisse aider cette entreprise de chez nous à réaliser ses ambitions et à franchir le cap de la production commerciale de ses engrais agricoles dans un marché en croissance, » a ajouté Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Le gouvernement du Québec a accordé des aides financières totalisant 12 millions de dollars du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie par l'entremise du Fonds du développement économique ainsi qu'une subvention de 3 millions provenant du programme Technoclimat du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

De plus, Investissement Québec attribue, à même ses fonds propres, un prêt de 6 millions de dollars à l'entreprise.