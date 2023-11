Une manne record de 507 620 $ pour la Fondation Moisson Beauce

La communauté d’affaires de la région s'est mobilisée plus que jamais pour la cause de l’insécurité alimentaire, alors que le 23e Souper gastronomique Les Agapes a permis d'amasser la somme record de 507 620 $ au profit de la Fondation Moisson Beauce.

« L'an dernier, on avait déjà battu un record avec 300 000 $. On ne pensait jamais en amasser davantage. Je dois avouer que nous sommes encore sous le choc. Nous sommes très très heureux! », s'est exclamée lundi à EnBeauce.com, la directrice philanthropie, communications et événements chez Moisson Beauce, Isabelle Lessard.

La soirée caritative, qui était sous la présidence d’honneur d'Éric Lessard, vice-président innovation & technologie chez Pomerleau, s'est déroulée samedi au Centre de congrès Le Georgesville sous le thème Ailleurs. L'événement était une présentation de Desjardins, en collaboration avec Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières.

« Je suis profondément reconnaissant par l'incroyable soutien de la communauté d'affaires passionnée et dévouée de notre région. La Beauce a longtemps été célébrée pour son esprit entrepreneurial, mais aujourd'hui, nous pouvons fièrement y associer le qualitatif de "philanthrope." Votre générosité ne connaît pas de limites et il est inspirant de voir comment, ensemble, nous avons un impact profond sur notre communauté », a indiqué Eric Lessard, à l'issue de la soirée.

Le président d’honneur était entouré des ambassadrices et ambassadeurs de l'événement Nathalie Maheux, Charles Dutil, Gérald Dupuis, Jacques Blouin, Jean-Pierre Thabet et Marcel Drouin. Le comité organisateur était composé d'Alexandre Toulouse, Anne Paquet, Annie Mclaughlin, Audrey Cayouette, Enrick Nadeau, Hélène Rodrigue, Isabelle Lessard, Lisa Faucher, Louise-Andrée Drouin, Marie Champagne, Nicole Jacques, Sabrina Nadeau et Sylvie Labrosse.

« Nous avons senti tout au long de la soirée que nos invités étaient portés par les mêmes motivations que nous, c’est-à-dire que chaque personne, chaque enfant puisse manger à sa faim trois fois par jour. La générosité des entreprises de chez nous face à la Fondation est remarquable. Merci à tous et chacun qui ont contribué à ce franc succès », a déclaré Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.