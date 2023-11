 « Choisir ou subir » sa vie professionnelle, selon Sylvain Bernard

Sylvain Bernard, actionnaire majoritaire et directeur du capital humain du Groupe OSI, est un homme ambitieux avec un grand coeur.

Ce jeudi soir, lors de la 36e édition du Souper des jeunes gens d’affaires organisé par le Conseil économique de Beauce (CEB), il a présenté son parcours professionnel et de releveur d’entreprise sous le thème « Choisir ou subir », devant plus de 375 personnes.

Devant une communauté de gens d'affaires réunis au Georgesville à Saint-Georges, Sylvain a raconté comment il est passé de machiniste à directeur et propriétaire. « Je ne me sentais pas sur mon X », a-t-il expliqué. Alors il a quitté son poste de machiniste où il ne se sentait pas à sa place, pour devenir contremaître avant de monter les échelons jusqu'à obtenir sa place d'aujourd'hui et trouver son X.

« Il faut avoir confiance en la vie. (...) Il faut faire des efforts constants et faire preuve de persévérance. » Un discours qu'il a accompagné d'une métaphore: le bambou chinois. « On plante la graine du bambou et il ne se passe rien du tout pendant cinq ans. Puis d'un coup, ça pousse! »

C’est en 2020, en pleine pandémie, que l’occasion se présente. Le propriétaire fondateur du groupe leur propose, à lui et à son associé, Denis Lachance, de faire le grand saut et d’acheter à 100 % le Groupe OSI. Réflexion, décision, carrière, avenir, famille, financement et responsabilités sont quelques éléments qui ont occupé son esprit durant cette période. Sylvain et son associé ont fait le grand saut en février 2022 et aujourd’hui, c’est à leur tour de continuer d’écrire l’histoire d’OSI en préparant une relève déjà intégrée dans l’actionnariat.

« Chez OSI on est une équipe de hockey, on a besoin de notre gardien, de nos attaquants, nos défenseurs, nos entraineurs, mais on a aussi besoin du gars dans le vestiaire sinon ça n’irait pas bien! On ne parle pas d'employeur ou d'employé, mais de collègues. »

Il a terminé sa présentation en appelant les jeunes à prendre la relève. « Faisons notre maximum pour gagner nos entreprises chez nous. Et vous les jeunes, osez! Engagez-vous, assumez, ne fuyez pas, vous êtes capables! »

Le CEB a finalement remis une œuvre de l’artiste Paul Duval à Sylvain Bernard, pour le remercier d’avoir accepté l’invitation.

Entreprises présentées

La 36e édition du Souper des jeunes gens d’affaires a également permis de découvrir de nouveaux entrepreneurs et de nouvelles entreprises de la MRC de Beauce-Sartigan. Des capsules vidéo et des montages photo ont été présentés:

• Volet - Démarrage d’entreprise : Ans Laser et Soudure AluXpert de Saint-Georges, Hangar 116 de La Guadeloupe, ainsi que Molle & Gourmandise et le Pub du Blvd de Saint-Gédéon.

• Volet - Relève d’entreprise : Clinique Physio-Ergo Saint-Georges, Centre Jardin Horto Verdi, Meubles Poirier, Les Serres Saint-Georges et Chambois, tous de Saint-Georges, ainsi que le Dépanneur Lessencetiel de Saint-Éphrem.