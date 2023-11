Une Georgienne intronisée au Temple de la Renommée de l’industrie canadienne du jouet

Paule Rancourt, originaire de Saint-Georges, a été récompensée le 16 novembre pour ses 40 ans de carrière dans le l'industrie du jouet, marquant un moment historique dans ce secteur au Canada.

Pendant 35 ans en tant que Directrice Générale de Jouet K.I.D., la Beauceronne a consacré sa carrière au soutien des magasins de jouets indépendants, tant au Québec qu'à travers le Canada. Grâce à son leadership, Jouet K.I.D. est passé d'un petit nombre de magasins à la distribution de jeux et de jouets dans des centaines d'établissements à travers le pays, couvrant une variété de formats, des boutiques traditionnelles aux librairies, pharmacies, quincailleries, grands magasins, sites de commerce électronique et musées.

Cette Georgienne a également renforcé l'industrie du jouet au Québec en organisant des salons du jouet destinés au marché québécois, facilitant ainsi l'accès des propriétaires de magasins indépendants aux derniers produits, tout en donnant aux petits fabricants et inventeurs l'opportunité de se faire connaître auprès des détaillants québécois et canadiens.

Sa passion inébranlable pour l'industrie, ainsi que sa réputation d'intégrité, ont gagné à Paule le respect des développeurs de jouets en Europe, en Amérique et en Asie. Elle a mis sur pied une équipe marketing exceptionnelle, axée sur l'établissement de partenariats solides avec les détaillants. De plus, elle a activement soutenu des organisations caritatives au Québec et au Canada pendant 35 ans, contribuant ainsi à offrir des jouets aux enfants défavorisés chaque année.

Elle intègre ainsi le Temple de la Renommée de l’Industrie Canadienne du Jouet. Instauré en 1995, cet événement célèbre les personnalités ayant positivement influencé l'industrie. À ce jour, cinquante individus méritoires ont été honorés au sein de cette institution.