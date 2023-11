L’Épicerie Pop des Etchemins change de local

Une quarantaine de personnes ont assisté jeudi à l'ouverture officielle du nouveau local de l’Épicerie Pop, maintenant installée au sous-sol de l’église du Lac-Etchemin.

Ce service communautaire, mis en place en avril 2021, est rendu possible grâce à une aide financière issue du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le Centre de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches ainsi que le Comité régional pour la sécurité alimentaire.

Le déménagement s'est effectué avec la collaboration de la Paroisse Sainte-Kateri-Tekakwitha, la Municipalité de Lac-Etchemin, des membres du conseil d’administration, des bénévoles et l'équipe de trois employés de l’Épicerie Pop, dont la nouvelle coordonnatrice, Fabienne Plante.

Outre les produits alimentaires, le marché offre des repas aux élèves de la Polyvalente des Appalaches de Saint-Prosper par leur service de cafétéria.