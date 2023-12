L’Expo forestière et acéricole de Beauce de retour à Saint-Georges en 2024

L’Expo forestière et acéricole de Beauce sera de retour sur les terrains de la Polyvalente de Saint-Georges, le dimanche 8 septembre 2024.

L’Expo accueille entre 50 et 60 exposants qui profitent de cette journée pour présenter les équipements, produits et services dont les propriétaires de boisés et d’érablières ont besoin dans leur gestion et leurs opérations. Grâce à son accès gratuit, l’Expo attire entre 5 000 et 6 000 visiteurs en une seule journée, ce qui en fait l’un des plus gros événements du genre au Québec.

Dès janvier, l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce amorcera les préparatifs de cet événement, en commençant par les invitations aux exposants et la recherche de commandites.

La dernière édition de l’Expo forestière et acéricole de Beauce à Saint-Georges a eu lieu en 2018. Comme l’Expo se tient aux deux ans, la municipalité de Courcelles avait décidé de présenter, en 2019, le Week-End acéricole et forestier, en proposant à l’APBB une alternance. En raison de la pandémie, ce n’est qu’en 2022 que le Grand Week-End acéricole et forestier a pu être présenté une nouvelle fois à Courcelles, conjointement avec l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.

L’APBB et la municipalité ont convenu à nouveau d’une alternance, de sorte que Courcelles-Saint-Évariste tiendra en 2025 son Week-End acéricole et forestier, auquel l’APBB collaborera.

Courcelles-Saint-Évariste, de son côté, devrait tenir en 2024 un kiosque à l’Expo de Saint-Georges, axé sur son attrait touristique et historique Aux rives du temps. La municipalité prévoit de plus présenter à l’automne de la même année un souper-conférence portant sur un thème acéricole.