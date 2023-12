Une nouvelle image pour la division machinerie  

La division machinerie d’Avantis Coopérative s’est dotée d’une nouvelle image de marque pour l’ensemble de ses activités, incluant tous ses établissements en Chaudière-Appalaches, au Bas-Saint-Laurent et en Mauricie.

La signature sera également arborée par les sociétés partenaires J.-René Lafond à Mirabel et Équipements J.M.A.R. à Alma, bien que ces dernières conservent leur propre identité bien connue dans leur région.

La nouvelle image a été dévoilée dans le cadre de l’événement Rendez-Vous des Leaders.

« Nous évoluons dans un environnement agricole et industriel multimarque comprenant des fabricants renommés tels que New Holland, Wacker Neuson, Weidemann, Manitou et tout récemment Mecalac. La nouvelle identité Machinerie Avantis vient rallier avec clarté l’ensemble de notre offre tout en affichant avec fierté notre appartenance à Avantis Coopérative », a précisé le vice-président de la division Machinerie, Jean-Sébastien Lemelin. Cette division fait partie des plus importants concessionnaires de machinerie au Québec avec 10 établissements et 210 employés.

Notons que le siège social d'Avantis Coopérative est installé à Sainte-Marie-de-Beauce.