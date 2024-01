Ouvert ou fermé?

Voici un aperçu non exhaustif des établissements qui sont fermés ou ouverts pour la journée du 1er janvier.

Ouvert

- Dépanneurs et certaines petites épiceries

- Certaines pharmacies

- Salles de cinéma

- Restaurants (horaires variables)

- Stations-service

Fermé

- Centre de ski Saint-Georges

​​​​​​​- Club ski Beauce

- Épiceries à grande surface

- Succursales de la SAQ

- Succursales de la SQDC

- CLSC

- Bibliothèque

- Postes Canada

- Banques, caisses et autres institutions financières (1er et 2 janvier)

- Bureaux des gouvernements fédéral et provincial (1er et 2 janvier)

Pour le Carrefour Saint-Georges et les Galeries de la Chaudière, les deux centres commerciaux sont fermés le 1er janvier et ouverts le mardi 2 janvier. Certains commerces à l'intérieur de ces centres peuvent avoir des heures d'ouverture différentes.