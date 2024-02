L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce s'implique dans un balado sur l'acériculture

L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) a décidé de contribuer à la mise en place de la Station acéricole, un balado 100 % dédié aux producteurs acéricoles et à ceux et celles qui s’intéressent au monde de l’érable.

Initiative des Productrices et producteurs acéricoles du Québec (PPAQ), la diffusion de la première saison de ce balado a commencé avec un premier épisode le 30 janvier. Les deux animateurs, Caroline Cyr, conseillère aux communications pour les PPAQ et Mathieu Oligny, conseiller à la vie syndicale pour les PPAQ, font appel à différents invités pour aborder la thématique de chaque épisode.

Le 4e épisode, qui sera diffusé le 13 février, porte sur les mythes en acériculture. Les invités sont Tim Rademacher, chercheur au Centre ACER et professeur associé à l’Institut des sciences de la Forêt tempérée de l’Université du Québec en Outaouais, et Michaël Cliche, ingénieur forestier et conseiller acéricole à l’APBB.

Le balado La station acéricole est disponible sur les plates-formes Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et Balado QC.

Desjardins partenaire de a 13e Expo forestière et acéricole de Beauce

Desjardins entreprises Beauce-Appalaches-Etchemins sera le partenaire majeur de la 13e Expo forestière et acéricole de Beauce organisée par l’APBB.

Rappelons que cet événement se tiendra le dimanche 8 septembre 2024 sur les terrains de la Polyvalente de Saint-Georges, dans le hall et l’auditorium de l’école.