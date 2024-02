Essence: écart de 14 sous entre Beauceville et Saint-Georges

L'essence coûte jusqu'à 14 sous du litre moins chère à Beauceville comparativement à Saint-Georges.

En effet, une tournée éclair ce matin par EnBeauce.com, de quelques stations-service dans les deux villes, a permis d'en arriver à ce constat.

Entre 7 h et 8 h aujourd'hui, les quatre détaillants de Beauceville, Dépanneur Lambert (Paquet), Dépanneur Beauceville (Éko), Dépanneur Beau-Soir (Ultramar) et Dépanneur 6/46 (Irving) affichaient tous le même prix pour le litre d'essence ordinaire, soit 1,51.2$/l.

Au dépanneur Marché des Pins (Irving) de Notre-Dame-des-Pins, le prix atteint 1,59.2$/l.

C'est le même offre à l'essencerie Canadian Tire du boulevard Lacroix, à Saint-Georges et au Dépan-Express Ultramar, du boulevard Dionne.

Toutes les autres bannières visitées avaient le même prix, plus élevé, à 1,65.2$/l: Shell (rive Est) et Irving (rives Ouest) et le dépanneur Couche-Tard Esso du boulevard Lacroix.

Collaboration au repérage: Léa Arnaud et Germain Chartier.