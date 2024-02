Souper d’affaires de prestige: Jean Champagne sera le conférencier invité

L'homme d'affaires et philanthrope, Jean Champagne, sera le conférencier invité du 29e Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce, qui aura lieu le 18 avril prochain.

Cofondateur de Portes Patio Résiver, devenu Novatech, ce Beaucevillois d’adoption, originaire de Saint-Georges, détient un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l'Université de Sherbrooke.

Né d’une famille d’entrepreneurs, il a vite plongé dans le monde des affaires. D’abord, à titre de conseiller aux entreprises et comme directeur général d'un organisme de développement économique, puis à la haute direction d’entreprises manufacturières en tant que directeur général et président, dont principalement à la tête de Portes Patio Résiver (Novatech).

Reconnu par ses pairs pour sa passion, sa rigueur, son organisation et son intégrité, la famille et la spiritualité demeurent pour lui une priorité. On dit aussi de lui qu’il est un entrepreneur «communautaire» pour son implication dans son milieu et par la création et la gestion de plusieurs organismes visant le support aux familles, aux jeunes et aux moins bien nantis. Il a été, ou est toujours, impliqué dans le Club Parentaide/Aventuria, la Corporation de l’Île Ronde de Beauceville, la Fondation des sports et loisirs de Beauceville, Familia Beauce, Cultiver pour partager et la Corporation du quartier de la débâcle de Beauceville.

À travers son livre Crash, le combat d’un entrepreneur paru en avril 2023, il partage son parcours tumultueux et ses expériences, en lien avec les valeurs qui l’animent.

C'est sous le thème Entreprendre différemment que Jean Champagne entretiendra les convives au souper du 18 avril qui se tiendra au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges. Pour réserver une place, les intéressés sont invités à remplir le formulaire disponible dès maintenant le site Web du CEB. Des invitations seront également envoyées par courriel aux entreprises de la région.