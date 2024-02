Relève agricole: Avantis Coopérative remet plus de 190 000 $ en bourses

Le groupe Avantis Coopérative a procédé à la remise des bourses du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole (FCARA) à 33 jeunes agriculteurs, dans le cadre de sa cinquième assemblée générale annuelle qui s'est déroulée mardi, à Sainte-Marie-de-Beauce.

Le montant total de ces bourses s’élève à 192 518 $. Depuis la création d’Avantis, c’est plus de 80 jeunes producteurs agricoles qui se sont partagés 788 740 $

« Ce programme vise à former les leaders coopératifs de demain et constitue une priorité pour la coopérative afin de soutenir les jeunes agriculteurs et la pérennité de l’agriculture dans nos régions. En fournissant une aide financière, un soutien professionnel et une offre de développement des compétences, le Fonds contribue ainsi au succès et au développement des agricultrices et des agriculteurs de demain », a affirmé le président de la coopérative, Frédéric Martineau.

Voici la liste de tous les récipiendaires 2024:

Troisième année dans le programme (Complété)

Maxime Boutin — Saint-Georges

Mariève Breton — Cap-Saint-Ignace

Océanne Brochu — Saint-Henri

Vincent Chabot — Saint-Patrice

Sébastien Grondin — Lévis

Sébastien Laplante — Saint-Germain

Frédéric Larochelle — Saint-Magloire

Frédéric Leblanc — Saint-Anselme

Josée Malenfant — Sainte-Marguerite

Simon Ouellet — Cap-Saint-Ignace

Johanne Potvin — Sainte-Hélène

Sylvain Roy — Saint-Éphrem

Guillaume Sylvain — Saint-Michel

Deuxième année dans le programme

Jean-Pierre Asselin — Saint-Gervais

Marc Bisson — Sainte-Hénédine

Marc-Étienne Faucher — Saint-Ludger

Pascal Gagné — Saint-Elzéar

David Poitras — Saint-Nazaire

Jérôme Pouliot — Saint-Gervais

Virginie Prémont — Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans

Léda Villeneuve — Saint-Onésime