Mise en marché du porc: l'entreprise duBreton demande l'appui de la députation québécoise

Avec près de 2000 signatures recueillies à sa pétition lancée au début du mois, et le soutien de plusieurs parties prenantes, l'entreprise duBreton réclame maintenant l’appui de tous les députés de l’Assemblée nationale du Québec à sa demande d’exclusion du Plan conjoint de mise en marché collective des porcs du Québec.

« Nous souhaitons être exclu du Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec et de la mise en marché collective et de cesser de financer la production porcine de masse et ces appuis sont essentiels dans nos démarches », a déclaré le président de l’entreprise, Vincent Breton, par voie de communiqué de presse.

Parmi les groupes qui ont manifesté leur solidarité envers le producteur et transformateur de porc biologique, on retrouve notamment l’Institut Jean Garon, l’Association pour le commerce biologique du Canada, et les municipalités de Rivière-du-Loup et de Saint-Bernard. C'est dans cette dernière que se trouve le siège social de l'entreprise.

Pour Vincent Breton, sa compagnie subit une injustice tout comme d’autres producteurs et entreprises familiales du Québec, estime-t-il, car les programmes d’aide en place, comme l’ASRA (assurance stabilisation des revenus agricoles), sont devenus des programmes adaptés pour supporter l’industrie de porcs de commodité, contrairement à leur mission historique qui était d’assurer un revenu stable à tous les producteurs. « La cotisation spéciale pour le détournement des porcs prélevée sur les paies des producteurs, qui font des porcs de spécialité, en est un exemple. Les producteurs de porcs de spécialité doivent absorber les coûts liés aux difficultés vécues dans le marché des porcs de commodité alors qu’ils ne reçoivent pas d’aide des Éleveurs [de porcs du Québec] pour les coûts plus élevés liés à leur production », conclut le président de duBreton.