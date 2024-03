Une aide financière de 500 000 $ à l'entreprise Abritek

Le fabricant de portes et fenêtres Abritek, de Saint-Georges, se voit accorder une aide financière gouvernementale de 500 000 $, provenant de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

C’est la ministre responsable de DEC, Soraya Martinez Ferrada, qui a fait coïncider l'annonce d'aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, avec la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, parce que la compagnie beauceronne est codirigée par des femmes.

En effet, depuis 2014, l’entreprise familiale de troisième génération (fondée en 1947) est menée par une équipe de direction composée de trois femmes, Josée Bilodeau, Bianca Dupuis et Catherine Dupuis, et d’un homme, Jonathan Dupuis.

La contribution remboursable de 500 000 $ portera sur l’acquisition et l’installation d’une fraiseuse à meneaux et d’un centre de coupe automatique avec fonction d’usinage intégrée pour la chaîne de fabrication des fenêtres oscillo-battantes et des portes-patio.

« Grâce à ce soutien, nous pourrons améliorer notre productivité et notre capacité de production et ainsi continuer à offrir des portes et fenêtres de qualité supérieure, et le faire dans l’environnement de travail aux valeurs humaines et familiales qui nous caractérise! », a laissé savoir la présidente de Portes & Fenêtres Abritek, Josée Bilodeau, dans le communiqué d'annonce.