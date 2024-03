Grains d'or récupérés dans l'affleurement Grondin

Champs d’or en Beauce (Beauce Gold Fields) (TSX Venture: BGF) Champs D'Or en Beauce (Beauce Gold Fields) (TSX Venture : ¨BGF¨), (« BGF » ou la « Société ») « BGF » ou la « Société », est heureuse d'annoncer qu'elle a récupéré des grains d'or d'un échantillon en vrac dans le gisement antiforme Grondin de la propriété aurifère de Beauce, située dans la région de Beauce au sud du Québec.

Patrick Levasseur, président et PDG de Beauce Gold Fields, a déclaré : "Nous avons réalisé une percée historique importante de de l'exploration aurifère en Beauce. Grâce à nos forages au diamant et nos échantillonnages en vrac, nous avons identifié une structure minéralisée

considérable laquelle s'étend profondément et longuement et identifié l'origine des gisements d'or placériens historiques. Cette structure offre de grandes promesses pour de découvertes éventuelles de gisements aurifères."



Image : Grains d'or du gisement Grondin, Axe de l'antiforme.



À l'été 2023 (communiqué de presse BGF 2023-08-22), la Société a entrepris un échantillonnage en vrac d'environ 30 tonnes prélevé à l'aide d'une pelle mécanique dans une zone minéralisée située dans la tranchée creusée sur l’affleurement Grondin. Cet affleurement fait partie d'un axe exposé dans un antiforme que la Société a également foré l’été dernier (communiqués de presse BGF, 1er novembre 2023 et 18 janvier 2024). Le forage de la tranchée a révélé un réseau filonien montrant une veine de quartz blanc laiteux de quelques mètres de large parsemée de poches de matière riche en sulfures, le long des plans de cisaillement et dans le boudinage des veines de quartz.

Le quartz en vrac avec le matériel fracturé a été lavé en utilisant une installation mobile pour

placers qui était équipée d'un trommel et d'une rampe de lavage. Dans ce processus, ont été

récupérés des fragments libres de moins de 10 cm qui ont été concentrés en minéraux lourds et les plus gros fragments de quartz ont été stockés pour un concassage et échantillonnage

éventuels.

Le géologue de la société a identifié plus de 18 grains d'or visibles, nettement angulaires dans le concentré, ce qui souligne le fort potentiel de la région pour la génération d'or. Caractérisées par une breccia robuste ensuite intrusées par d'importants réseaux filoniens, ces formations ont intersecté deux lithologies primaires, formant des réseaux complexes de veines de quartz entrelacées et de veinules. La minéralisation aurifère observée dans l’affleurement Grondin était également évidente dans la plupart des activités de forage de 2023. La couche de la zone minéralisée pourrait s'étendre jusqu'à 10 mètres d'épaisseur et abriter de l'or étroitement associé aux sulfures situés à la fois dans le quartz et la roche hôte. Ces sulfures, variant de traces à des amas semi-massifs, peuvent parfois s'étendre sur plusieurs centimètres. Les sulfures porteurs d'or principaux trouvés dans l’affleurement Grondin contiennent de la pyrite fine à microgranulaire, de la sphalérite et de l'arsénopyrite.

Les initiatives de 2023 dans la Zone Grondin, comprenant à la fois le traitement en vrac et le

forage, (communiqués de presse BGF, 1er novembre 2023 et 18 janvier 2024) ont atteint les

objectifs initiaux de la phase d'exploration. Le forage a révélé que la zone Grondin s'étend sur

plus de 40 mètres de profondeur, restant ouverte en profondeur et la structure minéralisée

s'étend sur plus de 300 mètres en longueur. Cette zone est intrinsèquement liée à un axe de pli antiforme qui s'étend sur plusieurs kilomètres, suggérant que d'autres indices d'or pourraient être présents le long du pli antiforme, ainsi qu’ailleurs sur la propriété de Beauce

La géologie de la Zone Grondin est composée de zones stratifiées et de miroirs de faille

développés dans la roche volcanique (tuf à lapilli) mais principalement dans de l'argilite noire,

graphitique et fortement déformée. Ces importants cisaillements peuvent entraîner une perte

substantielle du volume de carotte de forage. La déformation ductile a affecté la zone

minéralisée en causant le boudinage des veines de quartz. Les failles de cisaillement ont

grandement facilité la circulation des fluides minéralisants, particulièrement le long des contacts entre roches compétentes/incompétentes. La roche minéralisée a été altérée par la chlorite verte et la séricite qui rendent le graphite brillant et soyeux.

Les forages au diamant et les échantillonnages en vrac de la Société indiquent un potentiel

significatif pour des découvertes de gisements aurifères à partir de cette structure aurifère. L'or a été trouvé à la fois sous forme de sulfures et à l'état libre, suggérant un système considérable probablement établi au nord-ouest de Saint-Simon-les-Mines. Ce système pourrait avoir contribué à la formation de dépôts supergènes et de placers aurifères étendus dans la Beauce. L'or qui aurait été libéré de la pyrite oxydéeet l'or visible se seraient incorporés dans les dépôts glaciaires et déposés plus en aval vers le sud-est de la source.

La Société prévoit poursuivre des études géophysiques le long de la structure Grondin pour

confirmer son inclinaison, sa profondeur et sa longueur.

Jean Bernard, B,Sc. Geo., est une personne qualifiée, telle que définie par la norme NI 43-101, qui a examiné et approuvé les informations techniques présentées dans ce communiqué.

À propos de Champs d’Or en Beauce Inc.

Champs d’Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz) (Source Sedar: Beauce juillet 4th 2018, Rapport 43-101)

L'objectif de Champs d’Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers

jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d’or économique.

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l’exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT :

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

www.beaucegold.com