« Vaincre la Pauvreté, ensemble et AVEC » : un projet qui porte ses fruit en Chaudière-Appalaches

La première collation des grades symbolique des expertes et experts de vécu de la pauvreté, s'est tenue ce lundi 25 mars, dans la région Chaudière-Appalaches

Les quinze participants au projet « Vaincre la pauvreté, ensemble et AVEC » ont accueilli leurs invités avec une grande fierté afin de souligner leur parcours de formation.

Les expertes et experts de vécu sont des personnes vivant en situation de pauvreté de le territoire. Au fil des six derniers mois, ils ont participé à sept journées de formation et d’accompagnement, soit un total de 42 heures.

Pendant ce parcours, les participants ont acquis des compétences liées aux attitudes à adopter, à la prise de parole, à la résolution de conflit, au fonctionnement des organismes communautaires et des tables de concertation, à l’analyse politique, au fonctionnement municipal et ont pu présenter leur projet personnel d’implication.

La collation des grades symbolique était pour l’équipe du projet une occasion de souligner la détermination et l’engagement du groupe qui souhaitent être au cœur de la lutte à la pauvreté en Chaudière-Appalaches.

C’est également un moment qui marque la fin du projet « Vaincre la pauvreté ensemble et AVEC » et sa transition vers un projet de communauté de pratique d’experts de vécu, soit un espace sécuritaire de soutien et d’entraide à leur implication, soutenue par le Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural.

Ce projet a pu être réalisé grâce à une aide financière issue du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.