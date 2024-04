Manif des syndiqués d'Altrum pour dénoncer leur employeur

La quarantaine d'employés, membres du Syndicat des travailleurs du plastique de Beauce (CSN), tiennent ce midi une manifestation devant l'usine d'Altrum, à Saint-Martin, pour dénoncer l’attitude de l’employeur face à la négociation actuelle pour le renouvellement de leur convention collective.

« Les offres salariales de l’employeur sont ridicules », affirme Lisa Busque, présidente du syndicat. « Il nous propose essentiellement d’être plus pauvre après la signature qu’avant celle-ci. Comment peut-il penser que c’est acceptable? »

Elle voit comme une «insulte» et un manque de «respect» l'offre de 62 cents d’augmentation de l'heure, qui est proposée par la partie patronale, et qui est en deçà de l'inflation. « L’usine roule présentement à plein régime. Clairement, on ne manque pas de travail. L’employeur fait même affaire avec des sous-traitants pour y arriver. Il n’y a aucune raison qu’il continue dans cette direction », signale Mme Busque.

La convention du contrat de travail est échue depuis un peu plus de neuf mois. Les négociations ont commencé l'automne dernier. Pour l'instant, aucun mandat de grève n’a été adopté par le syndicat

Sortie surprenante

Jointe au téléphone par EnBeauce.com, la chef des opérations d'Altrum, Sandy Bougie, s'est dit «surprise», de la sortie publique du syndicat. « Nous venons à peine de commencer les discussions du salarial. Nous avons déjà réglé tout le normatif »,a -t-elle confié.

Elle est aussi étonnée de cette stratégie syndicale de confrontation, alors que durant le dernier contrat de travail qui vient d'échoir, et qui a duré sept ans, les relations de travail ont été au beau fixe et aucun grief syndical n'a été déposé.

La manifestation d'aujourd'hui n'a aucun impact sur la production de cette entreprise, qui fabrique des plaques et trophées, puisqu'elle a lieu durant l'heure de lunch des employés.

Mme Bougie s'en remet à la prochaine rencontre de conciliation, prévue le 7 mai, pour reprendre le dialogue.