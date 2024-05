Avantis Coopérative parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

Avantis Coopérative, dont le siège social est à Sainte-Marie-de-Beauce, vient d'obtenir le prestigieux titre de lauréate 2024 des sociétés les Mieux gérées au Canada, pour son rendement global et sa croissance soutenue.

Membre du réseau de Sollio Groupe Coopératif, l'entreprise s’est démarquée par la robustesse de sa gouvernance et la rigueur de son processus de suivi de son plan stratégique et des décisions d’affaires qui en découlent. Sa culture d’entreprise, fortement ancrée sur ses quatre valeurs distinctives, notamment l’esprit de famille, se reflète dans les différentes réalisations de la coopérative qui compte 15 700 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs.

« Pour une jeune organisation d’à peine cinq ans d’existence, c’est une grande fierté d’être reconnue [...] L’ambition d’Avantis depuis ses débuts demeure d’être parmi les leaders dans ses différents marchés et de nombreuses initiatives ont été déployées pour y parvenir et demeurer un chef de file », a déclaré le chef de la direction d’Avantis Coopérative, Michel Delisle, par voie de communiqué de presse.

Signalons que le programme des entreprises les Mieux gérées du Canada récompense, depuis plus de 30 ans, l’excellence dans les entreprises privées canadiennes dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dollars. Pour obtenir cette reconnaissance, les entreprises sont évaluées sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l’engagement, des capacités et de l’innovation, de la gouvernance et de la performance financière.