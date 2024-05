Une 4e édition réussie pour le Mois de la mécatronique

Les 11 partenaires de la 4e édition du Mois de la mécatronique dressent un bilan positif des activités tenues du 1er au 24 mai.

Plus de 430 personnes ont participé aux neuf activités offertes en virtuel et en présentiel. Celles-ci s’adressaient aux gestionnaires, professionnels et employés d’entreprises manufacturières, ainsi qu’aux étudiants des domaines de l’informatique, de l’électronique, de la mécanique et de l’automatisation.

L’objectif de cet événement est de mobiliser les entreprises de la Beauce à l’importance de la mécatronique dans leur migration vers le 4.0.

La programmation

L’initiative régionale Beauce Numérique a débuté le mois en offrant une conférence sur Comment améliorer son taux de rendement global (TRG) grâce à l’Internet des objets (IoT). Les entreprises Génisys Groupe Conseil, Industries P.F. et Renée Matériaux Composites (RMC, une société de Nanoxplore), formaient le panel d’invités.

Une mission technologique a été organisée par le Conseil économique de Beauce (CEB), Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), Beauce-Centre Économique (BCÉ) et le CAE Beauce-Chaudière (CAE). Trois entreprises innovantes du secteur métallique ont été visitées, soient : AGT Robotics et le Centre de métallurgie du Québec à Trois-Rivières, ainsi que SBI International à Saint-Augustin.

Développement PME a offert un webinaire, en collaboration avec l’entreprise La 13e Solution, ayant pour thème :« Comment peut-on profiter de l'IA au sein de la mécatronique ?». BCÉ et le CAE ont présenté un webinaire sur la cybersécurité dans le secteur manufacturier, animé par Jean-Philippe Décarie-Mathieu de CyberQuébec, un expert dans le domaine et conférencier de niveau international. Une formation a été offerte par le Réseau des CCTT Synchronex, en collaboration avec Robic, au sujet de la propriété intellectuelle dans un projet mécatronique. Un déjeuner-conférence ayant pour thème « L’IoT pour la santé, la sécurité et la productivité des employés », a été organisé par le CEB, en partenariat avec Telus.

Une visite chez le fabricant de planchers Mirage à Saint-Georges, organisée par Mecanium, a attiré beaucoup d’entreprises souhaitant voir une ligne de production de panneaux de liteaux.

La conférence « Comment réussir votre premier projet de robotisation » a été organisée par les Services aux entreprises et de formation continue (SAE) du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, en collaboration avec Revtech Systèmes.

Finalement, le comité d’éducation Interordres, soit le Cégep-Beauce-Appalaches, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, le Centre universitaire des Appalaches et Mecanium ont présenté un déjeuner-conférence avec des panélistes sous le thème « De la piste de course à l’usine : la mécatronique au service de la performance ».

En vue de la prochaine édition, l'organisation a annoncé en primeur que le Salon Robotique et Automatisation, organisé par Développement économique Nouvelle-Beauce, sera de retour les 27 et 28 mai 2025. Ce salon, se tenant aux deux ans, avait connu une grande popularité lors de sa première édition en 2023 et avait attiré plus de 700 visiteurs.

Pour consulter l’une des activités, rendez-vous sur le site capsurlamecatronique.com. La page Facebook de l’événement est également accessible pour revoir divers contenus.