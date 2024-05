Destination Beauce termine l'année financière avec un léger surplus

L'organisme de développement touristique Destination Beauce a terminé son année financière 2023 avec un surplus de 14 010 $.

C'est ce qui ressort des états financiers déposés dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle, qui a eu lieu mercredi au Camping Luciole de Saint-Philibert, en présence d’une quarantaine d’entreprises et de partenaires du groupement. Cet excédent sera affecté à des projets futurs de l‘organisation.

Le rapport fait également état d'investissements de 146 299 $ en promotion touristique (comparativement à 115 574$ en 2022) et de la mise en place de huit campagnes promotionnelles pour les Alliés de l’organisation; en 2022, on en comptait 12.

Par ailleurs, pour le secteur de la Beauce, 61 % des répondants au sondage de performance, mené par Tourisme Chaudière-Appalaches pour la période du 1er juin au 30 septembre 2023, ont connu une augmentation de leur achalandage touristique ou une stabilité (41% en 2022), alors que 30% d'entre eux ont connu une baisse.

Le rapport annuel fait état que « l’année a été marquée par un vent de changement d’image de marque, de repositionnement stratégique en cohésion avec l’industrie régionale, ainsi que par la planification et l’évolution de l’organisation des prochaines années. » Une présence assidue sur le terrain et dans les salons touristiques, le déploiement de contenu de marque ainsi des campagnes promotionnelles d‘impact ont accru la notoriété de la Beauce tout au long de l’année, évaluent les dirigeants de Destination Beauce.

Enfin, le conseil d’administration compte neuf administrateurs dont six sont élus par l’assemblée générale, les trois autres étant nommés par les MRC du territoire. Pour l'année 2024, les membres représentant les entreprises seront Emmanuelle Grenier, Claudia Poulin, Jean-Yves Goulet, Marie-Ève Poulin, Nick Fortin et Mireille Vézina. Pour les élus des MRC, les représentants seront Gaétan Vachon (Nouvelle-Beauce), René Leduc (Beauce-Centre) et François Morin (Beauce-Sartigan). L'exécutif est formé de René Leduc, comme président, de Gaétan Vachon, à titre de vice-président et Marie-Ève Poulin, au poste de secrétaire-trésorière, Les autres membres siègent à titre d’administrateurs. On a profité de cette AGA pour saluer le travail et le dévouement du président sortant, Claude Morin, maire de St-Georges, qui occupait ce poste depuis maintenant deux ans.

La Route de la Beauce

Destination Beauce a aussi souhaité faire un bilan du projet de La Route de la Beauce. La phase 2, qui consiste à installer des modules de jeux ludiques, ainsi que des bornes du Miracle beauceron (dédiées à de l’information historique sur la région) est maintenant complétée. À l’heure actuelle, ce sont presque deux millions de dollars qui auront été investis pour la réalisation de ce chantier en collaboration avec différents partenaires financiers. En prime, une signalisation touristique entre les lieux d’accueil et des aménagements de zones familiales à proximité de bornes ont été mis en place afin de bonifier l’accueil et l’expérience des visiteurs.