Une trentaine de jeunes trayeurs formés dans la région

Encore cette année, une trentaine de jeunes intéressés par l’agriculture ont eu la chance de participer à une formation visant à les initier aux bonnes pratiques de la traite des vaches laitières dans la région.

Ce sont les fermes Gaérol, de Saint-Évariste-de-Forsyth, Lorka, de Sainte-Croix-de-Lotbinière et Val d’Irlande, à Irlande, qui ont accueilli les trois groupes de jeunes de 12 à 16 ans en mars et mai derniers.

Le Centre d’emploi agricole affiche annuellement beaucoup de postes en production laitière dans la région. Les producteurs qui font face à une rareté de main-d’œuvre, sont prêts à accueillir des employés, avec ou sans expérience, à temps plein, à temps partiel, même occasionnellement, pour leur prêter main-forte.

Depuis 2018, Jeunes trayeurs forme des jeunes pour effectuer adéquatement le travail de traite, de soir et les fins de semaine. Du même coup, l’initiative permet à des étudiants d’occuper un premier emploi, de valoriser les professions du secteur agricole et de créer une relève potentielle.

Au niveau du contenu, la formation de quatre heures, incluant de la théorie et de la pratique, vise à promouvoir les meilleures méthodes de traite pour assurer une bonne qualité de lait. De plus, en misant sur des attitudes et des comportements sécuritaires dans l’acquisition des compétences du métier, les informations reliées à la santé et sécurité à la ferme favoriseront la prévention des accidents de travail et les maladies professionnelles.

Grâce à l’appui des syndicats de l’UPA de Beauce-Sartigan, de Lotbinière-Sud, de Lotbinière-Nord et des Appalaches, de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et d’AGRIcarrières, ces formations sont offertes gratuitement aux participants.

Dans les prochains mois, le concept Jeunes à la ferme, initié depuis plusieurs années avec la formation Jeunes trayeurs, explorera d’autres secteurs agricoles comme l’acériculture, la production maraîchère et la mécanique agricole. Le Collectif en formation agricole de la Chaudière-Appalaches ajoutera cet automne cette thématique à son catalogue de formations.