Nouvelle-Beauce: 280 golfeurs au 37e tournoi des gens d'affaires

Ce sont 280 golfeurs qui se sont élancés, le 13 juin, sur les terrains du Club de golf Sainte-Marie et du Club de golf Dorchester à Frampton, pour prendre part au 37e Tournoi de golf des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce.

L’événement était sous la présidence d’honneur d'André Bonneville, grand patron du cabinet de comptables Blanchette Vachon & Associés.

La firme, qui est classée aujourd’hui 12e cabinet en importance au Québec avec quatre places d’affaires et plus de 270 professionnels, a vu le jour à Sainte-Marie-de-Beauce voilà 60 ans. C'est pourquoi l'édition 2024 du tournoi, qui est l'un des plus gros à se tenir en Beauce, avait pour thème BVA: Investi comme vous à tous coups!

La journée, organisée par Développement économique Nouvelle-Beauce, en collaboration avec de nombreux partenaires, a aussi permis de remettre plus d’une centaine de cadeaux totalisant une valeur de près de 12 000 $.