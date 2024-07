Pomerleau et Canam entreprennent la démantèlement du toit du stade olympique

Le fabricant de planchers de bois franc Mirage, dont le siège social est établi à Saint-Georges, vient d'être reconnu pour une 17e fois, leader parmi les manufacturiers du genre en Amérique du Nord. L'entreprise beauceronne a remporté une fois de plus la palme dans la catégorie Design, en plus d’être numéro un en Qualité et de se démarquer au ...