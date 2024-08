Une collection de tapis en hommage à la culture autochtone

En plus de la visite du chantier ferroviaire à Vallée-Jonction, ce mercredi 7 août, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal ont annoncé un soutien de près de 2,5 M$ à l'entreprise KSM inc. située à Tring-Jonction, pour appuyer son projet de voie ferroviaire reliant la mine ...