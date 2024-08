Appel à projets pour le développement touristique et la mise en valeur des milieux naturels

La MRC des Etchemins a officiellement lancé son appel à projets dans le cadre de son programme Signature innovation.

Une enveloppe de 1 000 000 $ est disponible pour l’aménagement de plusieurs sites offrant des vues imprenables sur les différents panoramas qui caractérisent et distinguent le territoire.

Cet appel à projets représente une opportunité exceptionnelle de concrétiser des initiatives qui positionneront avantageusement Les Etchemins à travers la valorisation de son patrimoine naturel, et ce dans un souci de protection de son environnement et de ses paysages.

« Le programme Signature innovation représente une formidable occasion pour notre région de mettre en valeur ses atouts naturels uniques et de dynamiser notre offre touristique. Nous invitons tous les acteurs locaux, des entreprises aux organismes en passant par les municipalités, à participer activement à cet appel à projets et à contribuer à la croissance et au rayonnement des Etchemins », a mentionné Camil Turmel, préfet de la MRC des Etchemins

Le projet Signature innovation de la MRC, intitulé « Les Etchemins, région naturelle aux mille et un panoramas », est réalisé grâce à une entente conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR).

Ainsi, les entreprises privées et d’économie sociale, les personnes morales souhaitant démarrer une entreprise, les coopératives, les organismes des réseaux du milieu de l’éducation, les organismes à but non lucratif, les organismes municipaux de la MRC et les communautés autochtones peuvent, dès maintenant, soumettre des projets. Le premier appel à projets est ouvert jusqu’au 20 décembre 2024.

L’aide financière octroyée peut atteindre un maximum de 200 000 $ par projet. Le montant d’aide financière maximal dans le cadre du programme Signature innovation peut couvrir jusqu’à 80 % des coûts de projet admissibles pour les municipalités et les organismes à but non lucratif, et jusqu’à 50 % des coûts de projet admissibles pour les entreprises privées.

Les promoteurs intéressés doivent déposer leur demande en complétant le formulaire sur le site Internet de la MRC, dans l'onglet Les services/Fonds programmes et politiques/Projet Signature innovation.

Que ce soit pour accroitre la reconnaissance et la notoriété du territoire, encourager la découverte et l’appréciation du territoire selon différents moyens de déplacement et principalement en matière de mobilité douce (non motorisé), renforcer l’offre des sentiers dans la région, ou encore développer l’offre récréotouristique quatre saisons, les initiatives soutenues permettront à la MRC d’affirmer son positionnement nature, de soutenir la connectivité entre les municipalités du territoire et de rayonner auprès de clientèles diversifiées.