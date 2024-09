Entente de principe dans les deux scieries de Beauce en grève

Après six semaines de travaux, le supermarché IGA Famille Groleau, situé sur la 150e rue à Saint-Georges, a retrouvé une jeunesse. « On est fiers d’avoir fait nos rénovations après dix ans. Pour notre onzième année, on donne une cure de jeunesse au magasin », a souligné le propriétaire Jason Groleau lors de l’inauguration officielle ce jeudi ...