Avantis Coopérative se distingue lors du Gala reconnaissance de Sollio Agriculture

Lors du Gala reconnaissance des experts-conseils 2024 de Sollio Agriculture, qui s’est tenu les 11 et 12 septembre à Saint-Hyacinthe, Avantis Coopérative s’est illustrée en remportant cinq prix, dont celui prestigieux de Coop numérique de l’année.

Cet événement vise à récompenser les efforts et la qualité du travail des experts-conseils et des coopératives agricoles membres du réseau de Sollio Agriculture.

Ainsi, quatre experts-conseils d’Avantis ont été récompensés pour leurs réalisations exceptionnelles au cours de l’année écoulée. Caroline Leclerc a été désignée Révélation de l’année 2024 dans le secteur agroenvironnement, tandis qu’Anne-Sophie Racine, Jean-Nicolas Guérard et Guy Duval ont été respectivement nommés Experts-conseils de l’année dans les secteurs des ruminants, du végétal et du porcin.

Le prix Coop numérique de l’année 2024 récompense l’utilisation efficace des outils numériques par la force de vente agricole d’Avantis, notamment via la plateforme Agconnexion, un outil de gestion conçu pour optimiser la rentabilité des fermes.

« Le savoir-faire et l’engagement de nos coéquipiers ont été mis en lumière avec ces récompenses provinciales, a souligné Michel Delisle, chef de la direction d’Avantis Coopérative. Notre personnel est proactif et à l’écoute des membres et clients, comme en témoigne les reconnaissances reçues dans le cadre de ce Gala annuel », a-t-il ajouté.

Marco Nadeau, directeur général de Sollio & Avantis, agriculture coopérative, a également exprimé sa fierté en déclarant : « Nous sommes fiers de compter sur des professionnels passionnés d’agriculture et se faisant un devoir d’accompagner les producteurs agricoles de notre région dans leurs défis quotidiens. »

Avantis Coopérative continue d’œuvrer au service des producteurs agricoles, en fournissant des intrants essentiels à l’élevage et à la culture des céréales. La coopérative, forte de ses 15 700 membres et 1 350 employés, est présente dans plusieurs régions du Québec ainsi qu’au Nouveau-Brunswick.