Secteur bioalimentaire: entente de développement de 2,6 M$

Les principaux partenaires du monde agroalimentaire de la région de la Chaudière-Appalaches viennent de renouveler l’entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire du territoire, qui comprendra une enveloppe de 2,6 M$.

L'accord, qui s'étale sur quatre ans contrairement à la précédente qui était en fonction pour une période de trois ans, regroupe le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, la Ville de Lévis et les MRC de la région.

L'entente appuie le développement de divers projets dans le secteur bioalimentaire par la concertation des principaux acteurs, la valorisation des produits de la région et le support à la commercialisation de ceux-ci.

« Cette entente verra trois grandes actions qui seront mises en application. La première est de faire découvrir à la population la diversité des produits, des projets, des initiatives et les individus derrière les entreprises bioalimentaires de la région. La seconde est l’engagement dans les différents projets, événements et autres occasions de promotion. Et la dernière est de sensibiliser les entreprises bioalimentaires aux défis et aux enjeux de notre région pour devenir des acteurs socio responsables », a indiqué Natacha Lagarde, présidente de la Table Agroalimentaire Chaudière-Appalaches (TACA).

Autre particularité intéressante de cette entente: plusieurs projets y sont déjà inscrits et seront, selon les termes de l’entente, mis en action et auront une pérennité dans le temps, signale Mme Lagarde. Ainsi, Les Arrêts Gourmands et le programme incitatif à la remise en culture des terres agricoles en friche sont des exemples de projets connus et reconnus qui, année après année, sont mis en branle et obtiennent des résultats extraordinaires, de conclure la présidente.