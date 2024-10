Une tournée pour les Cercles d’innovation de BCÉ

Les Cercles d’innovation du secteur manufacturier de Beauce-Centre Économique (BCÉ) ont réalisé leur troisième mission économique, le 11 septembre dernier.

C’est ainsi qu’un groupe de dirigeants d’entreprises, accompagné de représentants de BCÉ et d’Opportuna Conseil, s’est dirigé vers les villes de Lévis et de Québec afin de découvrir trois organisations innovantes et précurseures dans leur domaine.

La journée a débuté par la visite de Transit Inc. qui œuvre dans la fabrication et la distribution de pièces automobiles. Grâce à ses installations et ses innovations de pointe, cette entreprise se démarque par son avant-gardisme en matière d’automatisation et de robotisation.

Après un dîner animé par des échanges enrichissants entre les membres des Cercles sur leurs travaux en cours, l’activité s’est poursuivie par la découverte de Panthera Dental. Les participants ont alors eu la chance d’en apprendre davantage sur les processus de production avancés qui caractérisent cette entreprise. Panthera Dental est d’ailleurs l’un des centres les plus technologiquement avancés dans le domaine dentaire en Amérique du Nord.

La journée s’est conclue par la visite d’Investissement Québec Innovation, anciennement connu sous le nom du CRIQ. Cet organisme joue un rôle clé dans le soutien à l’innovation et au développement économique du Québec. Les entrepreneurs ont également pu se renseigner sur les nombreux services offerts en accompagnement technologique aux entreprises.

La mission a été très pertinente pour les participants qui ont pu constater avec intérêt le déploiement et la mise en œuvre des avancées technologiques en place au Québec, à deux pas de chez nous!