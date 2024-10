À 23 ans, un Beauceron lance sa propre gamme d’équipements de golf

Voir la galerie de photos

Après avoir lancé son académie de golf en février dernier, en partenariat avec le Golf du Lac Poulin de Saint-Benoît-Labre, Tommy Hazen, 23 ans, dévoile un nouveau projet : Strikker Golf.

Le but de cette nouvelle marque d’équipements de golf est de rendre le matériel nécessaire à la pratique de ce sport plus accessible, un domaine où les coûts peuvent parfois atteindre plusieurs milliers de dollars.

« C’était important pour moi que ce soit des produits de qualité, mais surtout à des prix raisonnables. Depuis deux ans, on a ramené du linge dans la boutique, et des polos à 115 $, on n’en vend pas beaucoup. Le golf est déjà un sport dispendieux, surtout pour quelqu’un qui veut vraiment prendre ça au sérieux. (…) Je voulais vraiment avoir quelque chose avec de bons prix, et le fait que la structure soit petite me permet de garder ces prix compétitifs », a expliqué le jeune actionnaire du Golf du Lac Poulin.

En tant que golfeur professionnel depuis près de deux ans, Tommy Hazen a formé plus de 500 personnes et a su déterminer les besoins des joueurs dans ce sport au fil des années. Une expérience qu’il met pleinement à profit dans le choix des produits de sa nouvelle marque.

« Étant donné que je travaille dans le milieu du golf depuis toujours, j’ai vu passer beaucoup de golfeurs et beaucoup de marques de golf dans la boutique. J’en ai aussi beaucoup testé, car je joue depuis que je suis tout petit, et j’ai entendu plusieurs commentaires sur ce qui existait déjà. J’ai donc décidé d’offrir des produits de golf de qualité (gants, tees, casquettes, polos, etc.) à des prix très compétitifs », a-t-il précisé.

Passionné par ce sport depuis son plus jeune âge, le golfeur cherche sans cesse des moyens de vivre sa passion tout en améliorant la pratique du golf. Une volonté qui l’a amené à rencontrer le créateur de Strikker Golf et à en devenir, par la suite, le gérant.

« Je n’ai pas démarré cette marque, c’est un entrepreneur à succès de Montréal, Erik Gravel, qui l’a fondée il y a un peu plus d’un an. À ce moment-là, j’ai pris le temps de lui envoyer un message car son idée m’intéressait. Au final, on s’est appelés plusieurs fois, et il m’a proposé de reprendre son projet pour continuer de le développer. Ce sont toujours des opportunités que je saisis et qui me font grandir dans le milieu du golf », a-t-il ajouté.

Quoi qu’il en soit, le jeune golfeur professionnel a des idées bien précises pour son avenir. Avec une académie de golf à son nom et désormais une marque d’équipement, Tommy Hazen continue de construire sa vie autour du sport qu’il aime tant.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de notre entrevue vidéo avec Tommy Hazen ci-dessus.