Le gestionnaire de placement privé, Norea Capital, vient de se porter acquéreur de plus de 40 % des actions de l’entreprise beauceronne Beaubois.

L'annonce a été faite simultanément ce matin aux employés du manufacturier, et lors d'une conférence de presse au siège social de la compagnie à Saint-Georges.

L’investissement permettra de déployer la stratégie d’acquisitions de cette ébénisterie architecturale spécialisée dans les grands projets vers les États-Unis, où elle réalise déjà plus de 70 % de ses revenus, a expliqué Luc Ménard, président et associé directeur de Norea Capital.

« Notre apport sera de soutenir l’entreprise dans son objectif d’être une référence en automatisation en Amérique du Nord, d'avoir accès à de nouveaux clients et d'accroître sa capacité manufacturière », a indiqué M. Ménard lors du point de presse.

Le carnet de commande de plus de 175 M$ témoigne de la capacité de Beaubois à réaliser des projets magistraux sur mesure, haut de gamme et à prix concurrentiel dans un marché de plus de 2,5 milliards de dollars, a ajouté le président de Norea Capital, «Notre décision de devenir actionnaire de Beaubois s’appuie sur l’approche visionnaire de son équipe de gestion qui fait rayonner l’entreprise ici et aux États-Unis. »

Les frères Pierre et Francis Pomerleau — la compagnie a été fondée par leur père Hervé en 1977, demeurent majoritaires, avec des employés actionnaires de Beaubois, et continueront d'assurer la haute direction du groupe.

Les 285 employés, dont 185 travaillent à l'usine de 175 000 pieds carrés, située dans la capitale beauceronne, ont bien accueilli la nouvelle, a indiqué Éric Doyon, directeur général de Beaubois. « La première question des travailleurs a été de savoir si les jobs allaient s'en aller vers les États-Unis, ce qui n'est absolument pas le cas », a tenu à rassurer le dirigeant. « Notre objectif est d'augmenter notre capacité manufacturière, en ayant un pied là-bas. »

Au cours de la dernière, la compagnie a ajouté 53 nouveaux emplois à son équipe, qui compte un bureau administratif à Lévis regroupant des dessinateurs et évaluateurs, entre autres.

Présentement, Beaubois pilote une dizaine de projets clés en mains chez nos voisins du Sud, où elle emploie plus de 100 installateurs en sous-traitance. Parmi les principaux états où elle mène des chantiers, on retrouve la Floride, le Texas, la Californie et l'Illinois.

Parmi les réalisation passées, signalons l’édifice de l’Ouest de la Cité parlementaire à Ottawa, le CHUM à Montréal, le siège social de la Banque Nationale à Montréal, le Dickies Arena à Fort Worth (Texas), ainsi que le Dr. Phillips Center for the Performing Arts à Orlando (Floride).

Rappelons qu'en mai dernier Norea Capital est devenu actionnaire minoritaire de l'entreprise Stekar de Beauceville, qui conçoit, fabrique et installe des systèmes architecturaux pour façades d’édifices industriels, commerciaux et multi-résidentiels.

Le gestionnaire de placement privé aimerait se déployer dans une douzaine d'autres entreprises québécoises au cours des prochaines années. « La Beauce est une belle région avec des bons entrepreneurs », de dire Luc Ménard.