Boutique et resto «mielleux» à Notre-Dame-des-Pins

Un nouvel établissement a ouvert ses portes aujourd'hui à Notre-Dame-des-Pins, qui fait double emploi d'un produit alimentaire bien apprécié: le miel.

D'abord, comme nouvelle boutique de La Miellerie de Sophie, une entreprise apicole locale qui produit du vrai miel pur et non pasteurisé, respectueux des abeilles et de l'environnement, et qui offre également des produits de la ruche transformés.

La propriétaire, Sophie Roy, explique qu'elle a ainsi pu libérer le sous-sol de sa résidence, où elle écoulait sa production de miel qui provient de ses quelques 700 ruches à Notre-Dame-des-Pins. La boutique étant plus vaste, la dame, qui est en affaires dans le domaine depuis 2018, pourra ainsi offrir une gamme enrichie de produits, comme des emballages-cadeaux, dans la thématique du miel.

Puis, tous les vendredis soirs, à compter du 1er novembre prochain, l'endroit se transformera en petit restaurant nommé La Ruche & Gourmandises. Au menu: des tapas gastronomiques raffinés, mariant parfaitement l’essence du miel aux produits frais de la saison. L'endroit servira également des cocktails créatifs, ainsi que des vins appropriés à l'ambiance.

C'est Noémie Richter et Jérémie Lessard, un jeune couple de professionnels, qui seront les hôtes de cette expérience culinaire hors du commun. Ils désirent explorer cet apprentissage gustatif pour le plaisir d'offrir des aliments du terroir régional.

Signalons que, pour la période hivernale, la boutique sera ouverte du mercredi au samedi, de 9 h à 16 h, et sept jours par semaine en été.

Pour ce qui est du restaurant, il faudra réserver une table à l'avance en ligne. Les premiers clients seront accueillis dès le vendredi 1er novembre.

La boutique de la Miellerie de Sophie et le restaurant La Ruche & Gourmandises sont situés au 2530, route du Président-Kennedy, à Notre-Dame-des-Pins.