La Grande Corvée Beauceronne : une première édition réussie sous le signe de la solidarité

La Nouvelle-Beauce a accueilli la première édition de la Grande Corvée Beauceronne, ce samedi 19 octobre, un événement qui a rassemblé 16 bénévoles dévoués ayant pour mission de nettoyer et préparer huit terrains pour l’hiver.

Ce projet, financé par le Réseau des Éclaireurs et porté par le Collectif en développement social de Nouvelle-Beauce, a mis en lumière l’importance de la solidarité et du soutien entre voisins.

L’objectif de cette corvée était simple : encourager les citoyens à se rapprocher, briser l’isolement et susciter l’entraide au sein de la communauté. Grâce à l’engagement des bénévoles, cet événement a permis non seulement de contribuer à la beauté et à la propreté de l’environnement local, mais aussi de créer des liens et de renforcer le sentiment d’appartenance entre les participants.

« Ce fut une belle occasion pour les bénévoles de donner un coup de main à ceux qui en avaient besoin, tout en permettant à chacun de recevoir de l’aide sans culpabilité », a souligné l’équipe organisatrice. L’initiative a touché de nombreuses personnes et s’est révélée être un moment fort de la saison automnale en Nouvelle-Beauce.

Le Collectif en développement social de Nouvelle-Beauce et le Réseau des Éclaireurs ont aussi tenu à remercier chaleureusement les bénévoles ainsi que les partenaires et sponsors qui ont permis à cet événement de voir le jour.