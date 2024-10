Les entreprises canadiennes s'inquiètent du protectionnisme américain

Un nouveau rapport révèle que de nombreuses têtes dirigeantes d’entreprises canadiennes s’inquiètent des incertitudes économiques liées à l’approche des élections américaines.

L’enquête menée par KPMG au Canada auprès de 735 petites et moyennes entreprises indique que 87 % d’entre elles craignent que l’économie canadienne ne devienne un «dommage collatéral» des politiques protectionnistes américaines qui mènent à des accords commerciaux moins favorables et à une augmentation des tarifs douaniers.

L’enquête indique qu’en raison de ces inquiétudes, 85 % des personnes interrogées à la tête d'entreprises canadiennes révisent leurs stratégies d’affaires pour se préparer à un changement de direction.

Ces inquiétudes sont principalement ressenties par les grandes entreprises canadiennes et les secteurs fortement intégrés à l’économie américaine, comme la fabrication, l’automobile, le transport et l’entreposage, l’énergie et les ressources naturelles, ainsi que la technologie, les médias et les télécommunications.

Shaira Nanji, associée en fiscalité chez KPMG Law, affirme que la perspective de changements dans les politiques économiques et commerciales aux États-Unis signifie que certaines entreprises canadiennes devront chercher des moyens d’atténuer les coûts supplémentaires et de tirer parti des éventuelles dispositions d’allègement commercial pour rester compétitives.

Les deux candidats à la présidence ont fait campagne sur des politiques protectionnistes qui pourraient entraîner une incertitude pour le commerce canadien, et la personne qui occupera la Maison-Blanche sera aux commandes lors de la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique en 2026.

La Presse Canadienne