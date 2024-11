Les facteurs de Postes Canada en grève dès ce vendredi?

Les facteurs de Postes Canada pourraient être en grève dès ce vendredi 15 novembre à minuit, si aucune entente établissant de nouvelles conditions de travail n'est établie avec l'employeur d'ici là.

C'est ce qu'on apprend en ce mardi 12 novembre. Au cours des dernières heures, le Syndicat représentant les facteurs a remis un préavis de grève de 72 heures à la partie patronale. Celle-ci a répliqué avec un avis de lock-out qui débuterait à 8h ce vendredi, à l'aube du Vendredi Fou et de la période des Fêtes.

Ce conflit de travail concerne les employés ruraux et urbains de Postes Canada. Si la grève ou le lock-out se concrétise, la livraison du courrier sera affectée dès la fin de la semaine. Rappelons que le Syndicat des employés et Postes Canada sont en négociation pour définir les termes d'une nouvelle convention collective depuis maintenant près d'un an.

Dans un communiqué disponible pour consultation sur son site Internet, on précise que les « nouvelles propositions protègent et améliorent ce qui est important pour le personnel représenté par le STTP, y compris en offrant des augmentations salariales plus élevées, tout en répondant aux défis auxquels fait face le service postal du pays.»

On peut aussi y lire que « Les négociations surviennent à un moment critique pour Postes Canada, alors que la Société continue d’être aux prises avec d’importants défis financiers et opérationnels liés à la livraison dans le marché hautement concurrentiel de la livraison des colis. Au cours des six premiers mois de 2024, Postes Canada a enregistré une perte d’exploitation de 490 millions de dollars. Depuis 2018, l’entreprise a perdu plus de 3 milliards de dollars.»

Les propositions déposées à l'employeur par le Syndicat comprennent ce qui suit :

- Augmentations salariales annuelles de 11,5 % sur quatre ans (taux composé de 11,97 %).

- Protection du régime de retraite à prestations déterminées pour le personnel actuel, ainsi que de sa sécurité d’emploi et de ses avantages sociaux.

- Protection salariale continue contre l’inflation imprévue.

- Amélioration des droits aux congés pour le personnel actuel.

- Transition à un taux de rémunération horaire pour le personnel représenté par l’unité des FFRS.

- Soutien de la proposition du STTP de fusionner l’unité des FFRS et l’unité urbaine.