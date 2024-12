Tapis Venture récompensée pour sa collection en hommage à la culture autochtone

La collection The Four Sacred Medicines créée par Tapis Venture en collaboration avec Ela Hultsi, BGIS et quatre artistes autochtones a reçu le prix Leadership dans la diversité, l’équité et l’inclusion lors de la 13e édition des Remmy Awards.

Cette collection a été réalisée à partir de quatre oeuvres colorées d'artistes autochtones représentant chacune l’une des quatre médecines sacrées, soit le Tabac, la Sauge, le Cèdre et le foin d’odeur.

« Cette victoire est très significative pour Tapis Venture, car cette collection reflète nos valeurs, notre implication sociale et nos engagements. Mais aussi, en tant qu’entreprise manufacturière, elle met en avant nos savoir-faire uniques », a souligné Camille Gérémie, gestionnaire communication et marketing chez Tapis Venture.

Notons que la collection est détenue par Ela Hultsi qui reverse un pourcentage des bénéfices à des programmes qui soutiennent les communautés autochtones.