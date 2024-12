Ashton débarque à Sainte-Marie : modernité, tradition et fraîcheur au rendez-vous

Depuis ce lundi 2 décembre, les amateurs de restauration rapide authentique peuvent se réjouir : la 24e succursale de la chaîne Ashton a officiellement ouvert ses portes au 740, boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie.

Cet événement marque une étape importante pour l’entreprise, qui réalise sa première ouverture depuis plus de 15 ans, tout en dévoilant une nouvelle identité moderne et optimisée.

À la tête de cette expansion, Émily Adam et Jean-Christophe Lirette, copropriétaires depuis 2 ans, incarnent une nouvelle ère pour Ashton. Leur aventure a débuté il y a 14 ans avec un casse-croûte dans leur village natal. Rapidement passionnés par la poutine et l’univers de la restauration rapide, ils ont poursuivi leurs ambitions en créant un plan d’affaires inspiré de la chaîne Ashton.

« On voyait vraiment quelque chose de comparable entre les casse-croûtes et les restaurants Ashton : des produits frais, des partenariats locaux, et une identité forte, » a expliqué Jean-Christophe Lirette. Après plusieurs années d’expérience en gestion et marketing au sein d’une chaîne nationale, le duo s’est senti prêt à franchir un cap. « On a travaillé fort, fait des sacrifices, et à 30 ans, nous étions enfin prêts à discuter acquisition avec monsieur Ashton Leblond, » a ajouté Émily Adam.

En 2022, ils prennent officiellement les rênes de la chaîne. Mais gérer Ashton, c’est aussi veiller à une usine de production, un centre de service de 20 employés et une transformation locale des pommes de terre, garantissant une fraîcheur « du champ à l’assiette. »

« Dès l’université, nous avons imaginé un plan d’affaires inspiré des valeurs d’Ashton : des produits frais, des partenariats locaux, et une qualité irréprochable. C’est un honneur d’être aujourd’hui à la tête de ce fleuron québécois, » a raconté Jean-Christophe Lirette.

Depuis leur acquisition, les copropriétaires ont mis en place des stratégies novatrices pour moderniser l’expérience client tout en restant fidèles à l’ADN de la chaîne.

Sainte-Marie : une ouverture stratégique

L’ouverture de Sainte-Marie, la première en plus de 15 ans pour Ashton, est un événement marquant pour la chaîne. Contrairement aux futurs projets franchisés, ce restaurant reste corporatif afin de peaufiner un modèle optimisé.

« Sainte-Marie représente une étape importante dans l’évolution de notre concept. Nous avons modernisé nos équipements, ajusté le design et pris en compte les retours de nos clients et employés pour offrir une expérience unique, » a expliqué Émily Adam.

En effet, le restaurant met en avant la nouvelle identité d’Ashton, un mélange de modernité et de tradition. Avec un design rétro revisité, une ambiance snack-bar améliorée, et des ajouts au menu comme de nouvelles sauces à poutine et des laits frappés vintage. La succursale reflète l’esprit de 2024 tout en préservant les racines d’Ashton.

Un impact positif pour la communauté locale

L’ouverture à Sainte-Marie a permis de créer une trentaine d’emplois. « La réponse des Mariverains a été incroyable dès notre première journée d’embauche. Nous avons hâte de grandir avec cette communauté, » a partagé Jean-Christophe Lirette.

Ashton entend également s’impliquer activement dans la vie locale. « Nous avons déjà des projets avec le Centre Caztel pour soutenir les jeunes et les initiatives sportives, tout comme nous le faisons à Québec avec les Remparts, les Capitales et le Rouge et Or, » a détaillé Émily Adam.

Le restaurant est désormais ouvert tous les jours, de 10 h 30 à 22 h, en offrant également un service au volant. Les commandes en ligne et le service de livraison seront disponibles dès le 9 décembre, après une formation approfondie des équipiers pour garantir un service de qualité.

Après l’ouverture de Sainte-Marie, la chaîne prévoit de lancer trois nouvelles succursales par an, avec des franchisés, et d’étendre sa présence au-delà de la grande région de Québec. Les projets incluent des restaurants à Saint-Jean-Chrysostome, au Bas-Saint-Laurent, en Mauricie et au Saguenay.