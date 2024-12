Alliance de Jyga Technologies et Équipements GDL

La famille Lefebvre, propriétaire de Jyga Technologies de Saint-Lambert-de-Lauzon, vient de se porter acquéreur de 33% des parts d'Équipements GDL Ltée, une entreprise de Saint-Bernard, a-t-on annoncé cette semaine par voie de communiqué de presse.

Dans le premier cas, la compagnie conçoit et fabrique des systèmes d’alimentation automatisés pour les porcs. Pour la seconde, elle fabrique des produits sur mesure (cage, porte, trémie, etc.) selon l'élevage opéré, en plus de proposer plusieurs pièces de distribution, essentielles à la maintenance d'une ferme (ventilation, planchers, panneau, et autres).

Aux yeux des nouveaux partenaires, cette alliance marque un nouveau chapitre prometteur, où l’expertise combinée des deux entreprises permet de bonifier leurs offres, tout en restant fidèles à leur identité et leurs valeurs. De même, la complémentarité des deux entreprises de la Beauce vient renforcer une offre sur mesure qui répond aux exigences de la filière porcine québécoise.

L'entente a été paraphée par les co-propriétaires d'Équipements G.D.L, Daric Grenier et Éric Vigneault, ainsi que par Alain et Donald Lefebvre, de la famille du même nom.

Signalons que Jyga Technologies, dont l’usine et le siège social se trouvent à Saint-Lambert-de-Lauzon, avec un bureau au Kansas et un autre en Allemagne, compte 150 employés. Quant à Équipements GDL Ltée, près d'une dizaine de personnes travaillent à ses installations de Saint-Bernard.